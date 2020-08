Ein Viertel der Zehnjährigen im Rems-Murr-Kreis kann nicht richtig schwimmen. Das hat eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion zum Schwimmunterricht in den Grundschulen im Kreis Ende 2019 ergeben. Zwar ist Schwimmunterricht eigentlich im Bildungsplan vorgesehen, doch in manchen Schulen findet gar keiner statt – weil das nächste Schwimmbad zu weit weg ist oder qualifizierte Lehrkräfte fehlen. Insgesamt haben zuletzt nur zwei Drittel der Grundschulen im Kreis Schwimmen unterrichtet, so die