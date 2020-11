„Reanimation durch Ersthelfer in Zeiten von Covid-19“ lautet die Überschrift des Schaubilds, das als an Corona angepasster Erste-Hilfe-Leitfaden vielerorts an den Wänden hängt. Auf den ersten Blick zeigt das vom Deutschen Rat für Wiederbelebung (GRC) erstellte Bild Schritt für Schritt das ganz normale Vorgehen eines Ersthelfers im Ernstfall. Nur ein Satz macht stutzig: „Gegebenenfalls keine Mund-zu-Mund-Beatmung.“ Wiederbelebung ohne Beatmung? Geht das überhaupt? Und ist dieser Verzicht