Weihnachten, Silvester, Neujahr: Welche Bäckerei in Waiblingen hat wie geöffnet?

Weihnachten, Silvester, Neujahr – Ende Dezember häufen sich die Feiertage und Anlässe zum Feiern. Viele Geschäfte haben in dieser Zeit andere Öffnungszeiten als sonst. Davon sind auch die Bäcker betroffen: Wo kann ich in Waiblingen zwischen dem 24. und 26. Dezember Brot und Brötchen kaufen – und wie lange?? Welche Bäckerei hat am 1. Januar geschlossen? Wir haben bei den Bäckereien Schöllkopf und Wolf nachgefragt

Heiligabend: Wie Bäcker an Weihnachten öffnen

Wie lange h An Heiligabend müssen Läden spätestens um 14 Uhr schließen – und das gilt auch für Bäckereien im Rems-Murr-Kreis. Wer also für die Feiertage noch Backwaren besorgen will, muss etwa in den Filialen der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf sowie in der Waiblinger Bäckerei Wolf rechtzeitig vorbeikommen. Am 24. Dezember haben sie noch geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember) haben aber beide Familienunternehmen ihre Geschäfte geschlossen. Gleiches gilt für den Neujahrstag am 1. Januar, obwohl Bäckereien und Konditoreien an Feiertagen genauso wie an Sonntagen bis zu drei Stunden öffnen dürften.

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, hat die Bäckerei Wolf ebenfalls zu – und bei Schöllkopf sind an jenem Tag nur die fünf Standorte geöffnet, die ein Café haben. Diese befinden sich im Kalkofen 1 in Weinstadt-Endersbach, in der Welzheimer Straße 32 in Schorndorf, im Tegut Waiblingen in der Fronackerstraße 7, in Winnenden in der Marktstraße 75/1 und in Fellbach-Schmiden in der Fellbacher Straße 18.

Schöllkopf: An Heiligabend etwas mehr Leute im Verkauf

Laut Hermann Schöllkopf, einer der Geschäftsführer der Waiblinger Bäckerei Schöllkopf, sollten Kunden an Heiligabend durchaus mit etwas mehr Andrang rechnen – und zwar vor allem in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. „Da steppt geschwind der Bär“, sagt der Bäckermeister. Aus diesem Grund wird in den Filialen des Familienunternehmens am 24. Dezember auch personell etwas aufgestockt. „Da haben wir ein bisschen mehr Leute im Verkauf.“

Das Hauptgeschäft der Bäckerei Schöllkopf in der Langen Straße 58 hat an Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet, die Filiale in Beinstein in der Rathausstraße 26/2 ebenfalls. Alle anderen Filialen, sagt Hermann Schöllkopf, hätten bis 14 Uhr auf. Länger geht es an dem 24. Dezember auch gar nicht. In Baden-Württemberg müssen Läden an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen grundsätzlich geschlossen bleiben – und dazu auch am 24. Dezember von 14 Uhr an, wobei die Kunden, die im Geschäft sind, noch bedient werden dürfen. Heißt: Wer an Heiligabend um 13.59 Uhr reinkommt, darf sein Brot noch kaufen, auch wenn er im Laden noch einige Minuten warten muss, bis er drankommt.

Abstriche beim Angebot gibt es laut Hermann Schöllkopf an Heiligabend kaum. „Wir haben das normale Sortiment.“ Einzig die Bandbreite an Kuchen und Torten wird bei Schöllkopf um die Weihnachtstage zurückgefahren. Grund dafür ist nach Erfahrung von Hermann Schöllkopf die zurückgehende Nachfrage bei der Kundschaft. Wer eine bestimmte Torte wünscht, sollte diese daher rechtzeitig vorbestellen.

Schöllkopf: „Wir haben wie alle anderen auch eine große Krankheitswelle“

Wer von den Mitarbeitern bei der Bäckerei Schöllkopf an Heiligabend arbeiten muss, bekommt an Silvester frei. Wer an Heiligabend frei hatte, muss dafür am 31. Dezember ran. Hermann Schöllkopf gibt zu, dass es für alle gerade viel zu tun gibt. „Wir haben wie alle anderen auch eine große Krankheitswelle, die durch den Betrieb durchfegt.“ Das führe eben auch zu Zusatzschichten für jene, die nicht krank gemeldet sind. Dass das Weihnachtsgeschäft mehr Umsatz bringt, kann der Bäckermeister indes nicht bestätigen. Auch der Andrang der Kunden am 24. Dezember hat nach Angaben von Hermann Schöllkopf nachgelassen. „Früher war an Heiligabend wirklich Land unter – das ist bei weitem nicht mehr so wie vor 30 Jahren.“ Beliebt sind bei den Kunden der Bäckerei Schöllkopf in der Zeit zwischen Heiligabend und Anfang Januar vor allem Baguettes. Auf Platz zwei, sagt Hermann Schöllkopf, folgt die Neujahrsbrezel.

Dreikönigskuchen der Bäckerei Wolf ist bei den Kunden zwischen den Jahren besonders beliebt

Bei der Waiblinger Bäckerei Wolf in der Rötestraße 11 verkaufen sich an Weihnachten vor allem Blätterteigpasteten besonders gut. Die Neujahrsbrezeln, sagt Inhaber Andreas Wolf, sind in der Zeit zwischen den Jahren beliebt – und nach Neujahr gehen die Verkaufszahlen für den Dreikönigskuchen nach oben. Gebacken wird dieser aus Hefeteig, dabei wird in einem Stück eine Mandel versteckt. Wer dieses Stück erwischt, darf sich eine Krone aus Stanniolpapier aufsetzen, die es bei der Bäckerei Wolf ebenfalls mit dazu gibt.

Die Tradition des Dreikönigskuchens existiert auch in anderen Ländern, etwa in der Schweiz oder auch in Frankreich. In dem Kuchen wird dann häufig eine kleine Königsfigur versteckt. Bäckermeister Andreas Wolf hatte sich das auch überlegt, sich aber dagegen entschieden – schließlich könnte diese Figur von einem Kunden aus Versehen verschluckt werden. „Das war uns ein bisschen zu risikoreich.“ Deshalb, betont er, habe man sich für die Alternative mit der Mandel entschlossen. Die Nachfrage nach dem Dreikönigskuchen steigt laut Andreas Wolf. „Es wird von Jahr zu Jahr mehr.“

Andreas Wolf ist seit 28 Jahren Bäckermeister

An Heiligabend hat die Bäckerei Wolf zu den gewohnten Öffnungszeiten an einem Samstag auf, also von 6.45 Uhr bis 13 Uhr. Andreas Wolf, seit 28 Jahren nun Bäckermeister, könnte das Geschäft theoretisch bis 14 Uhr öffnen, aber mit Blick auf die Mitarbeiter hat er sich dagegen entschieden. Die Bäckerei, die es seit 1933 in der Rötestraße gibt und die seine Eltern 1980 gekauft haben, hat laut Andreas Wolf grundsätzlich an gesetzlichen Feiertagen geschlossen. Dies entlastet die Eltern, die im Betrieb weiter mithelfen, und kommt natürlich auch allen Mitarbeitern entgegen. „Die sind auch froh über ein, zwei Tage Ruhe.“