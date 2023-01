Weihnachtsbäume 2022/23 werden abgeholt in Waiblingen, Weinstadt, Kernen, Korb

Wann werden in Waiblingen die Weihnachtsbäume abgeholt? Die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) hat nun die Abfuhrtermine für die Christbäume bekanntgegeben. Im Raum Waiblingen wird wie folgt gesammelt:

In Waiblingen-Hohenacker, Beinstein und Hegnach werden die Christbäume am Mittwoch, 11. Januar, abgeholt. In Neustadt und Bittenfeld findet die Sammlung am Mittwoch, 18. Januar, statt.

In der Waiblinger Kernstadt werden, abhängig vom jeweiligen Entsorgungsbezirk, am Freitag, 13. Januar, und am Montag, 23. Januar, Christbäume gesammelt. Der genaue Termin kann dem Entsorgungskalender entnommen werden. Diesen findet man auch im Internet unter https://www.abfallwirtschaft-rems-murr.de/muell-entsorgen/ihr-abfallkalender.

In Kernen werden die Bäume am Dienstag, 17. Januar, geholt, in Korb am Donnerstag, 19. Januar.

In Weinstadt-Beutelsbach und Großheppach sind die Sammelfahrzeuge am Dienstag, 10. Januar, unterwegs, in Schnait am Donnerstag, 19. Januar und in Endersbach und Strümpfelbach am Freitag, 20. Januar.

AWRM: Kein Schmuck am Christbaum

Schon ab sechs Uhr sind die Sammelfahrzeuge am Abfuhrtag unterwegs, so die AWRM. „Es empfiehlt sich daher, die abzuholenden Bäume bereits am Vorabend bereitzulegen. Größere Zweige oder grob zerkleinerte Bäume werden bei Bedarf ebenfalls mitgenommen, allerdings nur ohne Schmuck und sonstige Fremdstoffe. Auch sollten Zweige mit Naturfaserschnur gebündelt werden. Kleine Gestecke, Äste und Zweige ohne Fremdstoffe können über die Biotonne entsorgt werden.“

Das Entsorgungsunternehmen verweist darauf, dass Baumschmuck „den Verwertungsprozess erheblich“ störe. Geschmückte Bäume werden nicht mitgenommen. Das Gleiche gilt für gefüllte Plastiksäcke.

Wer seinen Christbaum über den Sammeltermin hinaus stehenlassen möchte, kann ihn zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos auf einem der Grüngutplätze oder einem Entsorgungszentrum abgeben. Auch hier gilt, dass der Baum abgeschmückt sein muss. Bis 6. Januar haben die Grüngutplätze noch geschlossen. Ausnahme: Der Grüngutplatz in Haubersbronn öffnet an diesem Mittwoch, 4. Januar, von 13 bis 16.30 Uhr.

In Waiblingen befindet sich der Grüngutplatz im Eisental, unterhalb des Schüttelgrabenrings. Geöffnet ist er amstags von 12 bis 16 Uhr.