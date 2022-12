Weihnachtsmarkt Waiblingen 2022: Zirkus-Familie Nock aus Kernen wurde bestohlen

„Corona hat uns schon so gebeutelt“: Für Joanna Nock und ihren Mann Manuel Schickler ist es bitter, dass nach zwei wirtschaftlich schweren Corona-Jahren auch noch die Kasse ihres Süßigkeitenstands auf dem Weihnachtsmarkt in Waiblingen in der Nacht von Montag, 5. Dezember, auf den Nikolaustag von bislang Unbekannten geplündert wurde. Die beiden erstatteten deshalb Anzeige und hoffen nun, dass sich unter 0 71 51/95 04 22 möglichst viele Zeugen beim Polizeirevier Waiblingen melden.

Sachschaden bei mehreren Hundert Euro

Der Stand des Paars auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt befindet sich auf dem Alten Postplatz, gegenüber von H&M. Dort werden gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen, Magenbrot und viele andere süße Sachen verkauft. Der Vorfall muss sich laut Rudolf Biehlmaier von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen in der Zeit zwischen Montag, 5. Dezember, um 22 Uhr und Dienstag, 6. Dezember, um 10 Uhr ereignet haben. Der Stand wurde dabei gewaltsam aufgebrochen, nach Biehlmaiers Auskunft wurden dabei ein Holzfenster und Plexiglas demoliert. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Als sie einmal in den Stand eingedrungen waren, hatten es die Täter augenscheinlich aufs Geld angelegt. Die teure Mandel- oder auch die teure Zuckerwatten-Maschine blieben unangetastet, stattdessen wurden die Kassetten mit dem Wechselgeld aufgebrochen. Mehr als 1000 Euro wurden nach Angaben der Pressestelle der Polizeidirektion Aalen gestohlen. Sogar das Trinkgeld für die Kinder, welches extra als solches beschriftet gewesen sei, ist nach Joanna Nocks Auskunft entwendet worden.

Finanziell ist das alles für die Familie, die in Kernen wohnt, ein harter Schlag. Denn wenn die Diebe nicht gefunden werden, bleiben Joanna Nock und ihr Mann nach eigenen Angaben auf dem Schaden sitzen. „Wir sind nicht dagegen versichert. Wir haben keine Diebstahlversicherung.“ Joanna Nock hofft deshalb, dass sich noch Leute melden, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Den Stand auf dem Weihnachtsmarkt hat Familie Nock eigentlich, um sich etwas dazuzuverdienen. Für die Zirkusleute war das Leben seit Beginn der Corona-Pandemie schwer, viele geplante Vorstellungen konnten nicht stattfinden.

Rudolf Biehlmaier von der Polizei: „Die Aufklärungsquote ist da relativ gering“

Große Hoffnungen, dass der Fall aufgeklärt wird, kann Rudolf Biehlmaier von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen der Familie nicht machen. Zwar wäre es möglich, dass die Spurensicherung der Polizei an dem Weihnachtsmarktstand noch gewisse Spuren verwerten kann, aber damit das hilft, müsste es auch Tatverdächtige geben. Rudolf Biehlmaier ruft natürlich auch Zeugen dazu auf, sich zu melden – aber er dämpft die Erwartungen. „Die Aufklärungsquote ist da relativ gering.“