Im Laufe dieses Corona-Herbstes ist es stiller geworden in der Weinbar im ehemaligen Rosenladen. Seit Anfang November läuft infolge des Teil-Lockdowns gar nichts mehr – bis jetzt. Am Samstag eröffnet das Stettener Weingut Beurer seine Außenstelle in der Langen Straße wieder. Nicht dass die Gastronomie plötzlich Gäste empfangen dürfte. Möglich wird die Rückkehr mit einem neuen Konzept, das auf lange Sicht sogar zu deutlich verlängerten Öffnungszeiten führen könnte.

Ein Leerstand war