Weinprobe, Schallplattenbörse, Sunset Lounge: Wochenend-Tipps rund um Waiblingen

Eine Weinschorle im „Weingut im Hof Armin Zimmerle“ in Weinstadt, „Music-Night“ zwischen der Galerie Stihl und dem Remsufer sowie Schallplattenbörse auf dem Platz rund um die Galerie Stihl: An diesem Wochenende ist – bei gutem Wetter– einiges los in und rund um Waiblingen.

Music-Night mit DJ Igor

Vinyl-Fans aufgepasst! In der Galerie Stihl Waiblingen finden an diesem Wochenende zwei Veranstaltungen statt. Am Samstag, 13. August, lädt die städtische Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH (WTM) zur Music-Night mit DJ Igor ein. Von 19 Uhr an verwandelt sich der Platz zwischen der Galerie Stihl und dem Remsufer zu einem Konzertgelände. Die Besucher dürfen sich auf Songs freuen von unter anderem Fats Domino, Michael Jackson, die Doors oder CCR, die La Brass Banda und auch Kraftwerk.

Rock’n’Roll, Soul, Jazz: große Auswahl bei der Schallplattenbörse

Am Sonntag, 14. August, erwartet die Fans der runden Scheiben auf dem Platz rund um die Galerie Stihl ein spannendes Angebot: Bei der Schallplattenbörse von 11 bis 17 Uhr gibt es ein breites Sortiment aller Musikrichtungen seit den 50er-Jahren bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen. Sowohl Privatverkäufer als auch professionelle Plattenhändler bieten von Rock’n’Roll, Soul, Jazz über Folk, Funk, Heavy Metal bis Hardrock, Indie-Pop, Schlager, eine große Auswahl an. Platten dürfen laut Veranstalter auch getauscht werden.

Auch der WTM hat einen Gemeinschaftsstand mit Schallplatten. Der Erlös des Verkaufs gehe an ein soziales Projekt. Das ganze Event findet ergänzend zur aktuellen Ausstellung „Cover Art“ statt.

Gesangsverein Neustadt feiert Sommerfest

Wer zum Mittagessen Steaks und Würste mit Kartoffelsalat oder als Nachtisch Kaffee und Kuchen möchte, der wird am Sonntag, 14. August, beim Sommerfest vom Gesangverein Neustadt fündig. Von 11 Uhr an findet die Veranstaltung beim Kleintier-Zuchtverein statt.

Mit Strohballen und Liegestühlen: Sonnenuntergang bei Weingut Zimmerle

Das Weinstädter Weingut im Hof Armin Zimmerle lädt von Samstag bis Montag, 13. bis 15. August, zum Weinfest nach Großheppach. Eröffnet wird die alljährliche Veranstaltung am Samstag, 13. August, um 17 Uhr. Von Samstag bis Montag, können sich die Besucher an der Obsthalle des Weingutes an zahlreichen hauseigenen Weinen und an allerlei kulinarischen bzw. schwäbischen und musikalischen Leckereien erfreuen. Am Radweg zwischen Großheppach und Kleinheppach am Bachlauf vom Heppach (Rems) an der Obsthalle von Familie Armin Zimmerle findet das Weinfest statt. Mit Strohballen und Liegestühlen kann man auf der dazugehörigen Wiese den Sonnenuntergang genießen. Mit großen Sonnenschirmen und überdachten Zelten wird der Sonne und dem Regen entgegengewirkt. Auch dieses Jahr wieder ein „Lenz-Wochenende“. Der Anfang am Samstag machen „Lenz Brothers“. Sonntags wird dann „Martin Lenz“ für Stimmung sorgen. Montags dann „Birds of a Feather Band“ mit Uwe Lenz und Tonia Danese. Weitere Infos gibt es online unter www.weingut-im-hof.de.

Sunset Lounge mit Weingut Gold

Auch an diesem Wochenende hat die Sunset Lounge auf der Aussichtsplattform Luitenbächer Höhe in Weinstadt geöffnet. Von Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August, sorgt das Weingut Gold aus Weinstadt für die Bewirtung. Am Freitag und Samstag öffnet die Lounge von 17 Uhr bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Besucher können mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen:

Buslinie 209, Ausstieg an Haltestelle Prinz-Eugen-Platz, Gehzeit circa 23 Minuten.

S-Bahn-Linie S 2, Bahnhof Endersbach, dann Buslinie 209 bis Haltestelle Prinz-Eugen-Platz, Gehzeit circa 23 Minuten

S-Bahn-Linie S 2, Bahnhof Beutelsbach, Gehzeit circa 43 Minuten

Außerdem gibt es für Besucher der Sunset Lounge die Möglichkeit, an der Prinz-Eugen-Halle (Zügernbergstraße 36, 71384 Weinstadt-Großheppach) zu parken. Gehzeit rund 19 Minuten, die Anzahl der Parkplätze ist jedoch begrenzt.

Waiblingen erfrischt am Donnerstag (18. August) mit Weingut Sterneisen

Wer am Wochenende bereits verplant ist und keine Zeit hat, kann sich „Waiblingen erfrischt“ am Donnerstag, 18. August, vormerken. Immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr findet die Veranstaltung mit wechselnden Weingütern aus dem gesamten Remstal in der Waiblinger Innenstadt. Am kommenden Termin bewirtet das Weingut Sterneisen. Live-Musik gibt's von unterschiedlichen Bands und Solokünstlern. Passend zu den erlesenen Tropfen gibt es auch unterschiedliche Köstlichkeiten.