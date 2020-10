Weitere Klasse der Comeniusschule in Quarantäne, andere Waiblinger Schüler bleiben vorsorglich zu Hause

Ein weiterer Schüler der Comeniusschule ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb befindet sich nun dessen Klasse in Quarantäne. Das hat die Stadtverwaltung unserer Redaktion auf Anfrage mitgeteilt.

Die Schüler der betroffenen Klasse waren allerdings bereits vor der Quarantäneanordnung nicht mehr in der Schule. Sie waren schon seit Freitag, 9. Oktober, vorsorglich zu Hause geblieben, weil ihr Mitschüler, der nun das positive Testergebnis erhalten hat, familiäre Verbindungen zu einem zuvor positiv getesteten Schüler hat. Dessen Klasse ist bereits seit 6. Oktober in Quarantäne, da sich eine ihrer Lehrkräfte mit Corona infiziert hatte.

An der Comeniusschule sind damit laut Stadt aktuell eine Lehrkraft sowie zwei Schüler infiziert. Und zu der bereits in Quarantäne geschickten Klasse ist eine weitere hinzugekommen.

Andere sind vorsorglich daheim

An der Salier-Realschule gibt es aktuell keine neuen Infektionen zu vermelden. Dort war wie berichtet eine Schülerin positiv getestet worden. Sie und ihre Klasse befinden sich daher seit Dienstag in Quarantäne. Drei weitere Realschulklassen sind teilweise betroffen: Aus ihnen sind Schüler in Quarantäne, die denselben Religionsunterricht wie die positiv getestete Schülerin besucht haben.

Die übrigen Schüler dieser drei Klassen sind zwar nicht in Quarantäne – anders als mit Bezug auf die Pressemitteilung der Stadt von Dienstagabend berichtet, in der es hieß: „Vier Klassen gehen in Quarantäne und Fernlernunterricht.“ Allerdings besuchen auch diese Schüler aktuell nicht die Schule: Die Schule habe beschlossen, „vorsorglich und aus schulorganisatorischen Gründen alle vier Klassen bis zu den Herbstferien im Fernunterricht zu unterrichten“, so die Stadt auf unsere Anfrage.

An der Salier-Gemeinschaftsschule bleibt eine Klasse vorsorglich zu Hause, da ihr eine Kontaktperson der Kategorie 1 der infizierten Schülerin der Salier-Realschule angehört. Hier handelt es sich laut Stadt um eine Vorsorgemaßnahme, keine Quarantäne.