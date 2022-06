Welche Filme laufen 2022 beim Sommernachtskino in Waiblingen?

Der „Wunschfilm“ beim Open-Air-"Sommernachtskino" 2022 in Waiblingen am Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz ist die deutsche Kriminalkomödie „Kaiserschmarrndrama“ mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff. Der Film ist von Lesern der Waiblinger Kreiszeitung mit eindeutigem Vorsprung gewählt worden. Noch fünf weitere Filme laufen zwischen 28. Juli und 2. August.

Der Film ist nach „Dampfnudelblues“, „Schweinskopf al dente“ und „Leberkäsjunkie“ die nächste Verfilmung eines Eberhofer-Krimis nach einer Romanvorlage von Rita Falk.

Eintrittskarten nur an der Abendkasse

Im Mittelpunkt stehen Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), seine Ermittlungen in einem Mordfall, aber auch seine schwierige Zusammenarbeit mit Kollege Rudi (Simon Schwarz), der einen Unfall hatte und nun vorerst im Rollstuhl sitzt. Hinzu kommt Eberhofers Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), die mit seinem Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) neben Eberhofers Grundstück ein Doppelfamilienhaus mit einer Gemeinschaftssauna bauen will.

Der Film wird am Freitag, 29. Juli, im Sommernachtskino auf dem neugestalteten Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz (früher Karolinger-Schulhof) unter freiem Himmel gezeigt. Eröffnet wird das 23. Waiblinger Sommernachtskino am Tag zuvor, am Donnerstag, 28. Juli, mit der Komödie „Contra“ mit Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq.

Alle Filme im Überblick:

Donnerstag, 28. Juli: Contra

Freitag, 29. Juli: Kaiserschmarrndrama

Samstag, 30. Juli: Wunderschön

Sonntag, 31. Juli: À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen

Montag, 1. August: Tod auf dem Nil

Dienstag, 2. August: Meine schrecklich verwöhnte Familie

Die Eintrittskarten für das Sommernachtskino gibt es nur an der Abendkasse zum Preis von zehn Euro. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Die Filme werden bei jedem Wetter gezeigt, außer bei Hagel oder Sturm. Für eine Verpflegung vor dem Film und in der Spielpause ist gesorgt. Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist daher nicht gestattet.

Der Einlass und die Bewirtung beginnen ab 20 Uhr. Die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit (gegen 21.30 Uhr). In der Mitte des Films gibt es eine Pause von 20 Minuten. Parkplätze stehen in den Parkgaragen Querspange und Postplatz ab 19 Uhr zum Nachttarif von einem Euro zur Verfügung.