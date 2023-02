Wenn die Hausverwaltung keine Jahresabrechnung macht: Was ein Anwalt WEGs rät

Hunderte Wohnungseigentümer in den Wohngebieten Korber Höhe und Sämann in Waiblingen bei Stuttgart waren betroffen: Eine große, überregional tätige Hausverwaltung machte ihre Arbeit nicht mehr, erstellte keine Abrechnung und ist per Telefon oder E-Mail quasi nicht mehr erreichbar. Ähnliche Fälle häufen sich in letzter Zeit, bestätigt Michael Stumpp. Der Waiblinger Stadtrat ist von Beruf Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht.

Heiderose Scheerer wohnt im Sämann in einer Eigentumswohnung. Für das Jahr 2021 hat die große WEG mit mehr als 200 Einheiten bis heute keine Jahresabrechnung erhalten. Für Vermieter kann das zu einem massiven Problem werden, denn wenn Nebenkosten-Abrechnungen nicht bis zum Ende des Folgejahres an die Mieter gehen, müssen diese nicht mehr zahlen. Dass ihr für die vergangenen Jahre kein Hausgeld abgebucht wurde, macht die Sache für die Rentnerin nicht besser. Auch für unsere Redaktion war die besagte Hausverwaltung für keine Stellungnahme zu erreichen.

Corona-Rückstau und Personalausfälle

Dass Hausverwaltungen mit ihren Pflichten in Verzug geraten, hat nach Einschätzung von Anwalt Michael Stumpp mehrere Gründe: Während der Hochphase der Corona-Pandemie konnten Eigentümerversammlungen nur eingeschränkt und zeitweise gar nicht stattfinden. Dadurch habe sich über etwa zweieinhalb Jahre ein immenser „Rückstau“ aufgebaut, der nun abgearbeitet werden muss. Zum anderen wirke sich der Fachkräftemangel aus. „Viele, ansonsten äußerst zuverlässig arbeitende Verwaltungsunternehmen, kämpfen aktuell mit hohen Personalausfällen und können offene Stellen nicht wieder besetzen.“

Anspruch auf zertifizierten Verwalter

Einige Hausverwaltungen scheinen ihre Tätigkeit komplett eingestellt zu haben, so die Beobachtung des in der Weinstädter Kanzlei Mackh/Lang tätigen Anwalts. Möglicherweise hänge dies damit zusammen, dass Wohnungseigentümer vom 1. Dezember 2023 an Anspruch auf einen zertifizierten Verwalter haben, der durch eine Prüfung bei der IHK nachweisen muss, dass er über die für die Tätigkeit als Verwalter notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen Kenntnisse verfügt. Beobachter erwarten, dass im Vorgriff bereits der eine oder andere Verwalter aufgibt.

Inzwischen hat die Eigentümergemeinschaft von Heiderose Scheerer eine neue Hausverwaltung. Die Gemeinschaft hat im Februar Eigentümerversammlung und erwartet in Kürze endlich die Jahresabrechnung für 2021. Zu der untätigen Hausverwaltung war sie gekommen, nachdem die alte Firma aufgekauft worden war. So erging’s auch einer WEG in der Salierstraße, die im Sommer 2022 eine neue Hausverwaltung fand und wechseln konnte. Auch für unsere Redaktion war die besagte Hausverwaltung für keine Stellungnahme zu erreichen.

Wann muss eine Jahresabrechnung vorliegen?

Wenn die Hausverwaltung nicht einmal die Jahresabrechnung macht, sollten die Eigentümer nicht endlos warten. Der Gesetzgeber hat hier zuungunsten der Eigentümer-Gemeinschaften eine Regelungslücke hinterlassen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass der Verwalter die Jahresabrechnung spätestens sechs Monate nach Ende der Abrechnungsperiode vorlegen muss, sofern im Verwaltervertrag kein entsprechender Fälligkeitstermin vereinbart wurde. Also: Bis zum 30. Juni sollte die Jahresabrechnung vorliegen. Eigentlich.

Dauert’s viel länger, wird es für Vermieter brenzlig: Sie sind nämlich verpflichtet, dem Mieter die Betriebskostenabrechnung bis zum Ende des Folgejahres vorzulegen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Mieter die Zahlung verweigern. „Kann der Wohnungseigentümer dann nicht beweisen, dass er sich nachhaltig um die fristgerechte Erstellung der Betriebskostenabrechnung bemüht hat, bleibt er auf der Forderung sitzen“, erklärt Michael Stumpp.

Wie können Eigentümer den Verwalter in die Pflicht nehmen?

Wenn der Verwalter seine Pflicht zur rechtzeitigen Erstellung der Jahresabrechnung verletzt und trotz beharrlichen Nachhakens nicht absehbar ist, dass er sie bald nachliefert, dann sollten die Wohnungseigentümer einen Beschluss fassen, in dem sie das vertragswidrige Verhalten des Verwalters abmahnen und diesem eine angemessene letzte Frist zur Erstellung der Jahresabrechnung setzen. So der Rat des Anwalts für WEG-Recht. Ferner könne dem Verwalter eine Ersatzvornahme angedroht werden. Also, dass die Eigentümer ein anderes Unternehmen mit der Erstellung der Jahresabrechnung auf Kosten des Verwalters beauftragen. Dieser Beschluss kann im Umlaufverfahren getroffen werden – dann aber müssen alle mitmachen und zustimmen. In einer Eigentümerversammlung genügt die einfache Mehrheit. Wenn der Verwalter die Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung verweigert, kann der Verwaltungsbeirat eine einberufen.

Was tun, wenn kein Hausgeld eingezogen wird?

Das bedeutet zwar zunächst, dass die Eigentümer mehr Geld auf dem Konto haben als erwartet, ist aber kein Grund zur Freude. Die Wohnungseigentümer sind von ihrer Zahlungspflicht nicht befreit, auch wenn die Verwaltung den Einzug des Hausgelds versäumt. Michael Stumpp: „Sofern sich die Zahlungspflichten aus bestandskräftigen Wirtschaftsplänen heraus ergeben, sind die Wohnungseigentümer zur Leistung der Hausgelder verpflichtet. Sie befinden sich mit diesen Hausgeldzahlungen daher der Wohnungseigentümergemeinschaft gegenüber im Verzug.“ Sobald die WEG wieder ordnungsgemäß verwaltet wird, ist mit Nachzahlung zu rechnen. Wenn der Verwalter kein Hausgeld mehr einzieht oder Rechnungen nicht bezahlt, sollte der erste Schritt der Ausspruch einer Abmahnung gegenüber dem Verwalter sein. Dazu braucht es einen entsprechenden Beschluss der Eigentümerversammlung, verbunden mit der Androhung von Konsequenzen wie Kündigung, Ersatzvornahme oder Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.

Wie wird eine WEG eine nicht funktionierende Hausverwaltung los?

„Verstößt der Verwalter schwerwiegend gegen seine Pflichten oder ist das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört, sollte er möglichst rasch durch einen zuverlässigen Verwalter ersetzt werden“, meint Michael Stumpp. Seit der WEG-Reform 2020 sei die Abberufung des Verwalters jederzeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Eigentümerversammlung möglich. Allerdings behalte er seinen Vergütungsanspruch noch für weitere sechs Monate – es sei denn, die Abberufung erfolgt aus wichtigem Grund und der Verwaltervertrag wird gleichzeitig fristlos gekündigt. Wenn trotz Abmahnung keine Jahresabrechnung erstellt wird, kann dies ein solcher Grund sein.