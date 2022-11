Wer muss Maske tragen, wer nicht? So regeln es Pflegeheime in Waiblingen

Das Land Baden-Württemberg hat Ende Oktober entschieden: Für Bewohner in Pflegeheimen gilt keine Maskenpflicht mehr. Es bleibt jedoch den Einrichtungen überlassen, ob diese Regelung umgesetzt wird. Wie sieht es in Pflegeheimen in Waiblingen aus? Von der Diakonie Stetten, die das Alexander-Stift in Hegnach und Hohenacker betreibt, kommt eine klare Antwort. Nach der Entscheidung der Landesregierung „haben wir alle unsere Häuser umgehend informiert, dass die Maskenpflicht für Bewohner nicht mehr umgesetzt werden muss“, sagt Diakonie-Pressesprecher Steffen Wilhelm.

Die Balance zwischen Lebensqualität und Infektionsschutz finden

Auch im Haus Miriam der Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung gilt offiziell keine Maskenpflicht mehr. Laut Regionalleiter Thomas Sixt-Rummel haben die Bewohner indes ganz unterschiedliche Ansichten. „Es gibt solche, die innerhalb des Hauses eine Maske tragen und solche, die das nicht tun“, sagt er. Dies sei der Fall, wenn keine bekannten Corona-Fälle vorliegen, wie es derzeit im Haus Miriam der Fall ist.

Tritt eine Infektion auf, so Thomas Sixt-Rummel, werde das Maskentragen sofort praktiziert. Neben dem Testen und einer hohen Impfquote bei Personal und Bewohnern „bietet das Tragen von Masken eine gute Schutzwirkung.“ Der Regionalleiter findet es richtig, dass Besucher und Mitarbeiter weiterhin einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen. „Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die in ihrem Wohn- und Lebensraum sind, muss stets der Situation entsprechend reagiert werden.“ Sind etwa keine Corona-Fälle im Haus bekannt, „können wir zum Beispiel auch Gruppenangebote machen“, sagt er. Im Haus Miriam werde darauf geachtet, eine gute Balance zwischen Lebensqualität und Infektionsschutz zu finden.

Maskenpflicht für Bewohner macht Einrichtungen zu "Sonderwelten"

Die Diakonie Stetten übt deutlichere Kritik am bislang geltenden Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung, das eine Maskenpflicht vorsah. Dass nun die Maskenpflicht für Bewohner aufgehoben wurde, begrüßt der Träger des Alexander-Stifts. „Die große Mehrzahl der Bewohner war und ist gegen eine Maskenpflicht“, sagt Pressesprecher Steffen Wilhelm. Das Unverständnis rühre daher, dass die Bewohner im direkten Wohnumfeld Maske tragen mussten. „Sobald sie das Haus verlassen, hat die Maskenpflicht schon wieder nicht mehr gegolten, weder für sie noch für irgendjemand anderen.“ Der Diakonie Stetten gehe es vor allem darum, dass die Maskenpflicht für Bewohner diskriminierend sei und die Einrichtungen zu „Sonderwelten“ gemacht habe.

Welche Regeln für Besucher gelten

Der Infektionsschutz sei aber nach wie vor wichtig. Dennoch dürfe die Lebensqualität von Menschen in der letzten Lebensphase nicht hinter den Gesundheitsschutz gestellt werden, so Steffen Wilhelm. Zum Zeitpunkt der Befragung waren keine Corona-Fälle in den Häusern in Hegnach und Hohenacker bekannt. Einmal in der Woche werden die Bewohner getestet, außerdem Abstandsregeln eingehalten, beispielsweise beim Essen oder gemeinschaftlichen Angeboten. Vorsichtshalber wird aktuell auch auf das gemeinsame Singen verzichtet. „Das wird zum Teil aber sehr vermisst“, sagt Steffen Wilhelm.

Für Besucher im Alexander-Stift gilt weiterhin: Sie müssen einen negativen Schnelltest vorweisen und eine FFP2-Maske tragen.