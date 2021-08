Unglaubliche 43 Jahre lang stand er in Diensten der Stadt Waiblingen und war das personifizierte Ordnungsamt: Werner Nußbaum gleitet derzeit von einem Lebensabschnitt in den nächsten. Ist im Ruhestand – und doch noch nicht. Den Fachbereich Bürgerdienste leitet inzwischen Benjamin Schock, doch als Geschäftsführer der Parkierungsgesellschaft bleibt das Urgestein des Rathauses noch in Amt und Würden, bis das P&R-Parkhaus am Bahnhof vollends fertig ist.

Beliebt hat er sich nicht immer