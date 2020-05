Waiblingen.

Sonne satt und warme Temperaturen: „Jetzt geht es auf den Feldern richtig los“, sagt Daniel Schmid. In diesem Jahr betrachtet er das Wachstum von Obst und Gemüse jedoch auch mit Sorge. Auf zwölf Hektar baut der Landwirt Grünspargel an, auf 15 bis 18 Hektar Erdbeeren, auf weiteren vier Hektar wachsen Himbeeren. Um diese Flächen zu pflegen und abzuernten arbeiten in der Hauptsaison von Mai bis Juli normalerweise 80 bis 85 Personen