Immanuel Rößler, Bezirkskantor der evangelischen Kirchengemeinde Waiblingen, sitzt an einem klassischen Klavier im Gemeindehaus. Vor ihm steht eine Kamera. Für die Michaelskantorei, die 60 Mitglieder zählt, und den Gospelchor spielt er Stücke ein. Er schaut in die Kamera und sagt an, welche Stimme er jetzt spielt. Die Sänger und Sängerinnen sollen ihre dann zu Hause nachsingen. Jede Woche nimmt er ein rund 15-minütiges Video auf. „Das kann man dann für sich während der Chorprobenz