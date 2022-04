"Wie eine Geisterstadt": Ärger bei Mietern im Remspark Waiblingen wächst

Was ist nur los im einst so belebten Remspark? Seit März ist der Frequenzbringer Real weg, Mediamarkt hat sich schon vor fast anderthalb Jahren verabschiedet. Gut die Hälfte der Geschäfte steht leer - und unter den verbliebenen Mietern regt sich Unmut. Seit der Schließung des Supermarkts kommt kaum noch Laufkundschaft, die Umsätze brechen ein. Derweil weiß niemand so genau, wann die Sanierung beginnt und wann der neue Kaufland eröffnet. In den riesigen Real-Räumen herrscht Funkstille.

Bäckermeister Hermann Schöllkopf beziffert die Umsatzeinbußen durch die Real-Schließung auf 75 Prozent. Weil so wenig los ist, werden Mitarbeiterinnen in anderen Filialen eingesetzt – keine Dauerlösung. Wie andere Mieter rätselt Schöllkopf über die Zukunft des Einkaufszentrums. Zuverlässige Informationen vom Eigentümer SCP gebe es nicht: „Wir hängen in der Luft.“ Zur Verwaltung der Mietverhältnisse ist ein Immobilienservice aus Berlin beauftragt, mit dem er aktuell über die Mieten verhandelt. Statt der versprochenen Sanierung im Eiltempo sei im früheren Real kaum Bewegung zu beobachten. „Wir sehen keine Handwerkerkolonnen.“

Eigentümer SCP: Sanierung wird mehrere Monate dauern

Einen denkbar schweren Start erwischte das „Big Burger House“ bei seiner Neueröffnung im Remspark im Frühjahr 2020. Nach nur zwei Wochen kam der erste Lockdown. Die Inhaber stellten auf Lieferservice um und hielten sich über Wasser: „Wir haben es überlebt.“ Mit den weitreichenden Öffnungen jetzt hofften sie, das Schlimmste überstanden zu haben. Doch jetzt trifft sie die Schließung des Real-Markts mindestens ebenso hart. „Dabei hatten wir uns wegen der Frequenz des Ankermieters für genau diesen Standort entschieden.“ Und nun? Aktuell haben es Imbisse, die außerhalb liegen, leichter. Das Big Burger House muss finanziell betrachtet – weiterhin kleine Brötchen backen. Es bleiben der Lieferservice sowie die Beschäftigten aus Betrieben der Umgebung, die eine Stärkung zur Mittagszeit suchen.

Orsay sah "mangelnde Perspektive"

Nicht nur die Genannten sind unzufrieden. „Mangelnde Perspektive“ infolge der Sanierung spielt ausdrücklich auch bei der Schließung der Orsay-Filiale eine Rolle. Hinter vorgehaltener Hand ist von halbierten Mieten die Rede. Manche, so heißt es, wollten gar nicht mehr zahlen. Auch die Mieter wissen nicht, wann die Sanierung beginnt, wann der Kaufland aufmacht und ob wirklich die Drogerie Müller und der Schnäppchenmarkt Action kommen. Klar ist: Mit der erhofften Eröffnung im Juni wird es nichts werden. Eher könnte es November werden.

Kaufland hüllt sich weiter in Schweigen. Da die Baumaßnahmen durch den Vermieter SCP erfolgen sollen, könne zum aktuellen Stand der Arbeiten keine Auskunft gegeben werden. „Sobald unser Eröffnungstermin feststeht, werden wir informieren“, verlautbart die Pressestelle.

Ziel: "Dauerhafte Aufwertung des Standorts"

Auf einen Termin lässt sich auch der Sprecher der SCP Group nicht festnageln. Der Umbau des ehemaligen Real-Standorts werde „in Kürze“ beginnen, heißt es vage. Dabei würden die Anforderungen und Wünsche künftiger Mieter entsprechend berücksichtigt und baulich umgesetzt. Ziel sei eine „dauerhafte Aufwertung“ des Standorts. Die Sanierung werde voraussichtlich „mehrere Monate“ dauern. Zur geplanten Eröffnung des Supermarkts verweist SCP wiederum zurück an Kaufland.

Auch zu den Diskussionen um die Mieten äußern sich die Eigentümer nicht. Man könne nicht für ehemalige Mieter und andere Unternehmen sprechen. Aktuell befinde sich SCP im „konstruktiven Austausch“ mit den Bestandsmietern, um mögliche, durch den Umbau entstehende Herausforderungen zu lösen.