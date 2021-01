Fast 500 Kurse müssen an der Volkshochschule Unteres Remstal wegen des Lockdowns bislang ausfallen. Wie plant die VHS derzeit die nächsten Monate? Was wird online alles geboten? Was machen eigentlich jene Dozenten, die nun auf fest eingeplante Honorareinnahmen verzichten müssen? Und wie viele Corona-Infektionen gab es eigentlich bislang an der Volkshochschule? Yvonne Hahn, die bei der VHS für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, hat unsere Fragen beantwortet.

Kurse