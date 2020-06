Die Grundschulen sind die ersten Schulen in ganz Baden-Württemberg, die seit Montag wieder von allen Schülern gleichzeitig besucht werden dürfen – und an denen keine Abstandsregel mehr gilt. Das Land begründet das mit Studien, die gezeigt hätten, dass Kinder bis zehn bei der Übertragung von Corona keine wichtige Rolle spielen. Wie sieht das Ganze nun im Alltag aus? Wir haben drei Schulen in Waiblingen, Weinstadt und Korb besucht.

{element}



Waiblingen: Die