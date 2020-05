„Erwarten Sie bitte keine Predigt, bei der die Corona-Epidemie im Mittelpunkt steht. Die Pandemie und ihre Folgen beherrschen schon seit Wochen die Schlagzeilen und Hauptsendezeiten der Medien“ – das hat der katholische Pfarrer Franz Klappenecker bereits im Vorfeld zum Sonntagsgottesdienst in der Waiblinger St.-Antonius-Kirche angemerkt. „Wir wollen an diesem Tag den Menschen über dieses Thema hinaus Hoffnung an die Hand geben und ihnen wie ein Leuchtturm den Weg in der Dunkelheit