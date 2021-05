Sein Diktiergerät ist Rodolfo Guzman Tenores wichtigstes Arbeitsutensil. Er trägt es immer und überall bei sich, denn die besten Ideen kommen ihm beim Fahrrad oder Auto fahren. „Meine Texte entstehen prinzipiell auf diese Weise“, sagt der Waiblinger, der seine Leidenschaft gleich doppelt zum Beruf gemacht hat. Guzman Tenore unterrichtet Musik am Gottlieb-Daimler-Gymnasium und ist Songschreiber und Produzent. In seinem Studio in Hohenacker entstehen eigene Platten sowie Alben und Songs für