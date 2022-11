Wie Waiblingen vor 40 Jahren aussah: Filmclub zeigt alte Aufnahmen

Szenen aus den Oberbürgermeister-Jahren des ehemaligen Amtsinhabers Andreas Hesky, aus der Produktion einer Schallplatte und aus dem Waiblingen der frühen 1980er Jahre: Der Filmclub Waiblingen zeigt wieder Beiträge verschiedener Hobby-Filmemacher.

Der Abend beginnt mit einem Film zum ehemaligen Oberbürgermeister Andreas Hesky. Er war von 2006 bis März 2022 im Amt. Der 16-minütige Beitrag zeigt die „Höhepunkte“ seiner zweiten Amtsperiode ab 2014, sagt Peter Beck, Zweiter Vorsitzender des Filmclubs. Sein Film solle auch für Andreas Hesky selbst ein „wunderbarer Rückblick“ sein.

Über die acht Jahre der zweiten Amtszeit seien „viele Schnipsel“ zusammengekommen, die verschiedene Anlässe zeigen: Begrüßungen bei Veranstaltungen, Übergaben oder beispielsweise ein Besuch bei der Firma Stihl. Beck selbst habe viele dieser Ausschnitte gefilmt und ist bei „vielen Ereignissen der Stadt dabei gewesen“.

Von der OB-Wahl bis zum Altstadtfest

Ein weiteres Jahr - ein weiteres filmisches „Stadtjournal“. Der Filmclub sammelte von Januar bis Juni 2022 erneut Eindrücke rund um Waiblingen. Insgesamt neun Videos, die von vier Mitgliedern gedreht wurden, werden zu einem Beitrag zusammengefasst. Diese Aufgabe hat Wolfgang Kiunke übernommen, der im März zum Ersten Vorsitzenden des Filmclubs gewählt wurde. „Besonders Spaß gemacht“ haben Kiunke die Aufnahmen zum Beinsteiner Backhäusle. Er selbst wohnt in Beinstein und hat daher einen persönlichen Bezug zum Backhaus. Der Backofen wurde vergangenes Jahr unter tatkräftiger Mithilfe von Ehrenamtlichen restauriert. Das Gebäude wird seit 1837 zum Backen genutzt.

Der „Stadtjournal“-Ausschnitt „Ameisen in Waiblingen?“ wurde von Leo Hippold gedreht. Darin geht es aber nicht um ein Ameisenproblem in Waiblingen, wie man vermuten könnte, sondern um das Forschungsprojekt „Ameise“. Das Projekt befasst sich mit dem automatisierten Fahren: Seit diesem Jahr verkehrt ein fahrerloser Elektro-Kleinbus zwischen dem Bahnhof und dem Berufsbildungswerk. Der Bus fährt durchs Gebiet Ameisenbühl - daher der Name des Wissenschaftsprojekts. Leo Hippold, ehemaliger Erster Vorsitzender des Filmclubs, begleitete die Entwicklung mit seiner Kamera. Und er sagt schon jetzt: „Es wird einen zweiten Teil geben.“

Vom selbstfahrenden Bus zur Vinyl-Schallplatte: Im Auftrag von Hansjörg Thomae, Vorsitzender des Vereins der Freunde der Galerie Stihl, entstand eine Dokumentation darüber, wie eine Schallplatte gemacht wird. Der Film „Wie kommt die Musik ins Cover?“ wurde während der Ausstellung „Waiblinger Lieblingscover“ in der Kunstschule gezeigt, die sich begleitend zur Galerie-Schau „Cover Art“ mit den Lieblingsplatten von 60 Waiblingern befasste. In dem 25-minütigen Film wird der gesamte Herstellungsprozess gezeigt: von der Komposition bis zu den Aufnahmen im Studio über das Presswerk bis zum Cover.

40 Jahre alte Aufnahmen digitalisiert: Minigolf, Bahnhof, Altstadtfest

„Aus Tradition“, wie Wolfgang Kiunke sagt, werden bei jedem öffentlichen Filmclub-Abend außerdem auch alte Aufnahmen aus Waiblingen gezeigt. Dieses Mal sind die frühen 1980er Jahre dran. Zu sehen ist unter anderem die Eröffnung der Minigolfanlage, die Taufe eines Omnibusses, die Einweihung des damals neuen Bahnhofsgebäudes und natürlich das Altstadtfest. Ebenso sind die damaligen Stadtoberhäupter und Waiblinger Bürger in den Filmausschnitten von Heinz Maurer zu sehen. Das Gründungsmitglied des Clubs ist 2017 verstorben.

Jahrzehntealtes Filmmaterial, das ab 1963 von den ersten Clubmitgliedern noch mit Super-8-Kameras gedreht wurde, wird vom heutigen Filmclub digitalisiert. Natürlich sei die Bildqualität der damaligen Aufnahmen nicht mit heutigen zu vergleichen, sagt Wolfgang Kiunke. Aber: „Das Interessante ist der Inhalt, nicht die Qualität der Filme.“ Peter Beck ergänzt: „Es ist schön, ein Teil davon zu sein, wenn jemand sich oder wichtige Orte seiner Kindheit wiedererkennt.“ Dies sei mit ein Grund, weshalb dem Filmclub der Rückblick in die Vergangenheit wichtig sei.