„Das ist jetzt die Schmerzgrenze“: Yvonne Bayer, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats der Waiblinger Kindertageseinrichtungen, hat für den zweiten Streiktag an den Waiblinger Kitas deutlich weniger Verständnis als noch für den ersten am 7. Oktober. Sieben Waiblinger Kitas waren am Mittwoch, 21. Oktober, komplett geschlossen, in fünf Kitas organisierte die Stadt eine Notbetreuung. Damit wurde eine Kita mehr bestreikt als noch vor zwei Wochen.

Weniger Streikende bei den