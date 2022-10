Windkraft auf Buocher Höhe: Waiblingen startet im Januar mit Messungen

Waiblingen macht ernst mit dem Plan für Windkraft auf der Buocher Höhe: Von Januar an werden die Stadtwerke über ein volles Kalenderjahr Windmessungen vornehmen. „Mir ist sehr bewusst, wie sensibel das Thema Windkraft in unserer Region gesehen wird“, sagt Oberbürgermeister Sebastian Wolf. „Deshalb halte ich es für richtig und notwendig, dass wir Entscheidungen auf einer klaren Datenbasis treffen.“ Die gewonnenen Daten sollen, sofern dies technisch möglich ist, regelmäßig online veröffentlicht werden, „um ein Höchstmaß an Transparenz zu gewährleisten“. Ein Bauwerk, etwa ein Messturm, ist für die Windkraft-Messungen nicht notwendig.

Dialog mit Nachbargemeinden

Das Jahr 2023 wollen Stadt und Stadtwerke nicht nur für die Windmessung nutzen, sondern auch, um mit den Nachbarkommunen in „intensiven Dialog“ zu treten. Dies sei im Hinblick auf den fairen und konstruktiven Umgang innerhalb der „kommunalen Familie“ eine Selbstverständlichkeit. Die früheren Pläne für Windkraft auf der Buocher Höhe hatten lautstarken Widerstand vor allem in Korb ausgelöst.

Dass Waiblingen nun einen neuen Anlauf zum Bau von Windkraftanlagen unternimmt, hat unter anderem damit zu tun, dass die Flugsicherheit nicht mehr auf die Drehfunkfeuer bei Affalterbach und ihren vorgeschriebenen Radius angewiesen ist.

Ausbau von Photovoltaik

Um die Klimaziele zu erreichen, will Waiblingen parallel auf „konsequenten Ausbau“ von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern sowie auf Freiflächen setzen. Die Stadtwerke setzten dabei einen klaren Schwerpunkt, etwa mit der Inbetriebnahme der Groß-PV-Anlage im Hess-Areal auf dem Daimler Prototypen-Park. Die Pläne für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Wasen-Parkplatz indes hat der Gemeinderat jetzt zurückgestellt, um dort womöglich eine Interimslösung für das Technische Rathaus während der fälligen energetischen Sanierung des Marktdreiecks zu bauen. Stattdessen sollen andere Parkplätze mit Freiflächen-Photovoltaik bestückt werden. Als wahrscheinliche Option gilt der P&R-Parkplatz beim Bahnhof Neustadt-Hohenacker.