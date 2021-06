Ein 51-jähriger Familienvater traute am Dienstagmorgen seinen Augen nicht, als er seine Tochter zum Salier-Schulzentrum auf die Korber Höhe fahren wollte. Gleich mehrere Baustellen und Nadelöhre erschwerten rund um das Waiblinger Wohngebiet ein Durchkommen. Die Kreisbaugruppe als Bauträger hatte versäumt, rechtzeitig Anwohner und Stadt über die Einschränkungen in der Winnender Straße zu informieren. Lediglich in der Waiblinger Kreiszeitung stand eine Notiz. Für die Arbeiten sind acht Wochen