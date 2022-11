„Wir verwalten uns irgendwann zu Tode“: 28 neue Stellen für die Stadt Waiblingen

„Wir verwalten uns irgendwann zu Tode, wenn man so weitermacht“: Mit drastischen Worten warnte Stadtrat Hermann Schöllkopf (CDU/FW) vor dem ständigen Anstieg der Vollzeitstellen bei der Stadt Waiblingen. Nicht mal zehn Jahren ist es her, da lag die Zahl der Vollzeitstellen noch unter 700. Im Jahr 2022 sind es 844,55 Stellen, im nächsten Jahr sollen es auf Vorschlag der Verwaltung 872,92 sein, sofern der Gemeinderat dem in seiner Sitzung im Dezember auch so zustimmt.

Die Zahl der Vollzeitstellen bei den Angestellten nimmt von derzeit 741,55 auf 766,92 zu

Die Zahl der Beamtenstellen würde 2023 im Vergleich zu 2022 in Waiblingen um drei auf 106 zunehmen, die Zahl der Vollzeitstellen bei den Angestellten von derzeit 741,55 auf 766,92. Hermann Schöllkopf macht die Entwicklung Sorgen, wenn er an die Zukunft denkt. Er weiß natürlich, dass ein nicht geringer Teil der neuen Stellen durch den Ausbau der Kinderbetreuung entsteht.

Dennoch findet der CDU/FW-Stadtrat, dass es so nicht weitergehen könne. Auch FDP-Stadträtin Andrea Rieger sieht das so. Man habe „sehr tief durchgeatmet in der Fraktion“, sagte sie und verwies darauf, dass sich Waiblingen das irgendwann nicht mehr leisten könne. Zugleich erinnerte sie daran, dass eben auch Vorgaben von oben dazu führen, dass eine Kommune plötzlich ihr Personal aufstocken muss. Dies ist beispielsweise beim seit 2013 bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder zwischen einem und drei Jahren der Fall.

Frank Bender von der Stadt Waiblingen: Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen

Frank Bender, Fachbereichsleiter Personal und Organisation bei der Stadt Waiblingen, schlug in der Ausschusssitzung vor, mal wieder einen Vergleich der Stellenbesetzung von Waiblingen mit anderen Städten zu machen, so wie zuletzt Mitte der 2010er-Jahre. Hier sei es aber wichtig, nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. So gibt es etwa Kommunen, die im Gegensatz zu Waiblingen viel mehr Kitas von freien Trägern haben – und in der Folge natürlich auch weniger angestellte Kita-Mitarbeiter haben. Der Erste Bürgermeister Ian Schölzel fand das einen guten Ansatz. Dann könnten am Ende Verwaltung und Gemeinderat abwägen, welche freiwilligen Aufgaben wirklich gebraucht werden.

Was würde geschehen, wenn der Gemeinderat beantragt, gewisse Stellen wieder zu streichen?

Stadträtin Silke Hernadi (FW/DFB) wollte dann noch wissen, was eigentlich passieren würde, wenn der Gemeinderat beantragen würde, bestimmte Stellen aus dem Plan für 2023 wieder zu streichen. Hier gab Frank Bender offen zu, dass man als Verwaltung versuchen würde, das Gremium davon zu überzeugen, dass die Stellen dennoch notwendig seien.

Tobias Märtterer (Grünt/Tierschutzpartei) erinnerte daran, dass der Stellenzuwachs beim Kita-Personal eben auch damit zusammenhängt, dass Waiblingen gewachsen sei. Er sieht für die Zukunft Einsparpotenziale bei Kommunen vor allem durch die Digitalisierung. „Was möglich ist, zeigen uns Amazon, Ebay und Co.“ Hier entgegnete Ian Schölzel indes, dass „die Stadt Waiblingen im Kreis Spitzenreiter“ sei, was das Thema Digitalisierung angehe.