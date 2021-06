Dieses seltsame „Himmelsspektakel“ in Waiblingen hat Leser Adrijan Cutuk am Mittwoch etwa um vier Uhr morgens aufgenommen. Unter anderem sah der das Gebilde, das einer Windhose ähnelte, im Bereich des Wohngebiets am Wasserturm und der Alten Bundesstraße. „Wäre super, wenn man der Sache auf den Grund geht“, sagte er sich – und schickte einige Fotos an unsere Redaktion. Als Wirbelsturm-Gebiet wie bestimmte Landstriche der USA ist die Region Waiblingen ja eigentlich nicht bekannt. Was also hat