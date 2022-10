WM 2022: Warum ein Boykott für die "Sonne" in Waiblingen nicht infrage kommt

Wer in diesem Jahr die Fußballweltmeisterschaft der Herren beim Public Viewing in Waiblingen verfolgen möchte, muss auf die sonst so sommerliche Biergarten-Stimmung verzichten – und in die Innenräume der Kneipen ausweichen. Lorenzo Parrotta, Wirt der Brasserie Sonne, erinnert sich an die WM 2014: „Da war es Sommer, das war richtig schön.“ Er wird die Deutschland-Spiele in der Brasserie übertragen, denn: „Die finanzielle Lage lässt nicht viel zu.“

In Stuttgart und anderen deutschen Städten haben sich einige Kneipen und Bars bereits gegen eine Übertragung ausgesprochen – sie wollen die WM boykottieren. Doch die Entscheidung, die Spiele zu zeigen oder auch nicht, hängt für den Waiblinger Wirt hauptsächlich von der finanziellen Situation ab, denn die Fußballfans bringen Einnahmen, die er für den Winter benötigt.

Für ihn gibt es keine andere Möglichkeit, als seine Kneipe zum Fußballschauen zur Verfügung zu stellen. „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt“, sagt Lorenzo Parrotta, denn die hohen Energiepreise könnten dazu führen, dass die Nachzahlungen teuer werden.

Erfahrungsgemäß bringen Fußballspiele gutes Geld in die Kasse – und das benötige er. „Wir bieten derzeit nur Ware aus dem Backofen an.“ Zu hoch sind die Bedenken, die Brasserie könne durch die Verwendung von Gas beim Kochen auf dem Gasherd zu viel davon verbrauchen.

Auch die Preise wurden angehoben

Doch nicht nur durch Sparmaßnahmen möchte der Wirt Ressourcen und Geld zusammenhalten, auch die Preise musste er anheben. „Fast überall in Waiblingen ist es teurer geworden“, erzählt Parrotta. Er selbst habe allerdings erst in der vergangenen Woche angezogen. Eine Export-Halbe kostete bis dahin noch 3,80 Euro, nun sind es 4,20 Euro. Ihn darauf angesprochen habe jedoch lediglich eine Person. Und die habe Verständnis gezeigt. „Was soll ich machen“, sagt der Wirt.

Und nicht nur die Preise - auch die Personal-Situation beschäftigt die Waiblinger Gastronomen Parrotta zufolge derzeit: „Seit der Pandemie bewerben sich weniger Menschen.“ Diesbezüglich gehe es der Sonne jedoch gut, seit ein paar Monaten arbeitet dort für ein paar Stunden in der Woche eine neue Hilfskraft. „Es ist ok, wir sind noch stark“, sagt Lorenzo Parrotta. „Ich habe nie luxuriös gelebt.“

Parrotta zeigt nur Deutschland-Spiele

Bei der Übertragung wird sich Lorenzo Parrotta auf die Spiele der deutschen Nationalelf beschränken. „Termine kann ich noch gar nicht nennen, da muss ich selbst erst nachsehen“, sagt der Wirt. Fest steht für ihn allerdings, dass seine Kneipe sonntags wie gewohnt geschlossen bleiben wird – auch im Fall eines Deutschland-Spieles. Ob er sich der winterlichen Stimmung anpasst und Glühwein und Gutsle serviert, dazu mache er sich aber noch Gedanken.