Die Waiblinger Wohn-Bloggerin Sandra Gnamm gibt in ihrem Online-Magazin „Desmondo“ Tipps, wie ihre Leserinnen ihre Wohnungen neu gestalten und einrichten können. Tausende folgen ihr in den sozialen Netzwerken. In der Corona-Krise hat sie sich ihren Traum vom eigenen Shop erfüllt. Sie verkauft Designermöbel, Deko-Artikel und Wohn-Accessoires regionaler Künstler.

Vor zehn Jahren hat Sandra Gnamm das Online-Magazin „Desmondo“ gegründet. Sie hat lange Zeit in einem Stuttgarter Möbelhaus