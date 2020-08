Die Ortsmitte von Neustadt wird sich von Grund auf verändern. Der Neubau eines Pflegeheims wird den neuen Dorfplatz prägen, der sich für kleine Feste und Veranstaltungen nutzen lässt. Auf der verwilderten Brache des alten Balaton-Areals entstehen neue Wohnungen. So weit, so klar. Schon vor zwei Jahren hat die Stadt in einer großen Bürgerversammlung über das Projekt informiert. Zwei entscheidende Fragen sind allerdings weiter offen: Wer baut? Und wann?

Seit der großen Bürgerinformation