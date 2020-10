Im Rötepark in Waiblingen-Süd tut sich was: Den neuen Bolzplatz und das Streetball-Feld haben die Jugendlichen längst erobert, mitten im Park steht eine seltsame Bushaltestelle, und entlang der Alten Bundesstraße gräbt ein Bagger einen – ja, was eigentlich? Langsam nimmt das langersehnte „Sportband“ Gestalt an.

Der alte Bolzplatz an der nordöstlichen Ecke des Parks verfällt langsam. Hochwertiger Ersatz ist mittlerweile geschaffen: Der neue Bolzplatz – neudeutsch „Streetsoccer-Court“ –