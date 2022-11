Wohnungsnot in Waiblingen: Wann fällt der „Schandfleck“ in der Winnender Straße?

Obwohl es schon seit Jahren leer steht, ist das Haus Winnender Straße 32 noch immer nicht abgerissen. Wahrscheinlich fällt der „Schandfleck“, an dessen Stelle die städtische Wohnbau einen Neubau mit neun Wohnungen errichten soll, Anfang des Jahres 2023. Nur eins von mehreren Wohnbau-Projekten der städtischen Gesellschaft.

Für die kommende Woche rechnet die Wohnbau mit der Abbruchgenehmigung. Dann könnte zumindest mit dem Räumen des Hausrates aus dem Gebäude sowie dem Rückbau der Überdachung im Hinterhof und dem niedrigen Anbau begonnen werden.

Die Einrichtung der Baustelle und der Abbruch des Hauptgebäudes werden – mit Rücksicht auf den Parkierungsdruck im Umfeld aufgrund des Weihnachts- und Silvestergeschäftes – dann wohl erst Anfang nächsten Jahres erfolgen. Die städtische Wohnbaugesellschaft baut in diesem Fall im Auftrag der Bürgerstiftung Waiblingen sozial geförderte Wohnungen.

128 Wohnungen im Bestand

Die Gesellschaft hat einen Bestand von elf Wohngebäuden mit 128 Wohnungen, wovon 113 als geförderte Mietwohnungen an die Stadt Waiblingen und 15 als Werkswohnungen an die Stadtwerke vermietet sind. Seit 2021 hat die Stadt zudem Räumlichkeiten einer Arztpraxis im Gebiet Berg/Bürg vermietet.

33 Wohnungen an der Schorndorfer Straße

Dort in der Nachbarschaft soll jetzt im November der Bau eines Mehrfamilienhauses mit elf Wohnungen im „Feldblick“ beginnen. Die Fertigstellung ist – wie bei der Winnender Straße 32 – für das zweite Quartal 2024 geplant. Wohl größtes Projekt der kommenden Jahre werden die Mehrfamilienhäuser auf einer Brache beim Freibad an der Schorndorfer Straße.

Das Baugesuch ist eingereicht, die Wohnungsgesellschaft geht aktuell von einem Baubeginn im zweiten Quartal 2023 aus. Die Fertigstellung ist aktuell für Mitte bis Ende 2025 vorgesehen. Die Spende der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung in Höhe von vier Millionen Euro darf aus steuerrechtlichen Gründen nicht, wie zunächst gedacht, für den Wohnungsbau in der Schorndorfer Straße eingesetzt werden, sondern fließt nun in den Bau der benachbarten städtischen (Sport-) Kita. Damit werden wiederum bei der Stadt vier Millionen für den Bau der rund 33 Wohnungen frei.

Übergangswohnen im Ameisenbühl?

Im Gewerbegebiet im Ameisenbühl hat die Stadt ein zwischen Bahndamm und Max-Eyth-Straße gelegenes Flurstück von der Bahn erworben. Zusammen mit dem Baurechtsamt prüft die Wohnungsgesellschaft derzeit eine mögliche Bebauung des Grundstückes. Die Art des Wohnens sei noch nicht festgelegt, ein Thema könne zum Beispiel „Übergangs- oder Ankunftswohnen“ sein. Vielleicht kommt das Prinzip modularen Bauens zum Zuge, bei dem fertige Raumeinheiten mit Rohren und Elektroinstallationen flexibel verbaut werden.