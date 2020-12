Auch wenn alle fast nur noch von Corona reden – an der Wohnungsknappheit in der Region hat sich kaum etwas geändert. Doch in guter, innenstadtnaher Lage gammelt ein Wohnhaus seit geraumer Zeit vor sich hin: Das Gebäude Winnender Straße befindet sich in städtischem Besitz, ist inzwischen unbewohnbar geworden und steht leer. „Eigentlich ein Skandal“, schimpft FDP-Stadträtin Julia Goll. Wie geht es nun damit weiter?

Der Verkauf an einen privaten Investor ist vor drei Jahren gescheitert.