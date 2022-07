Wolfgang-Zacher-Schule in Waiblingen: Pausenhof darf wieder jeder betreten

„Es ist ja von der Stadt schon ein wenig naiv zu denken, dass sich Jugendliche durch ein Schild davon abhalten lassen, sich abends auf dem Schulhof der Wolfgang-Zacher-Schule aufzuhalten“: Das teilte Familienvater Eberhard Knies im Juli unserer Redaktion mit, nachdem wir über das neue Schild der Stadt Waiblingen berichtet hatten. Es wurde mit der Aufschrift „Der Aufenthalt auf diesem Hof ist untersagt! Keine öffentliche Spielfläche!“ in den Pfingstferien angebracht und sollte gegen den Vandalismus von Alkohol trinkenden Jugendlichen helfen – laut Knies tat es das aber nicht.

Vater: „Das zeigt doch, dass die Schilderaktion völlig ihr Ziel verfehlt“

Der Waiblinger Familienvater, dessen Sohn selbst gerne auf dem Schulhof spielt, wohnt nicht weit von der Schule entfernt. Die Jugendlichen, sagt Eberhard Knies, würden sich abends weiter auf dem Schulhof treffen, was direkte Anwohner des Schulgeländes bestätigen könnten. Dafür sei durch das Schild der Stadt etwas anderes passiert: Den Kindern der Wasserstubensiedlung sei eine gerne genutzte Spielfläche genommen worden, auf der sie sich in verschiedenen Sportarten austoben konnten oder das Fahrradfahren lernten. Die Sachbeschädigungen würden dagegen erst in den Abendstunden geschehen – also zu einer Zeit, zu der diese Kinder schon zu Hause seien. „Das zeigt doch, dass die Schilderaktion völlig ihr Ziel verfehlt.“ Eberhard Knies bittet daher darum, den Kindern ihre geliebte Spielfläche wieder freizugeben.

Schild: „Das Betreten des Schulgeländes ist außerhalb der Unterrichtszeit für Schulfremde untersagt“

Dazu kommen Widersprüchlichkeiten bei den Schildern. „Der Aufenthalt auf diesem Hof ist untersagt! Keine öffentliche Spielfläche!“ steht auf dem Schild, dass die Stadt in den Pfingstferien auf dem Schulgelände aufgestellt hatte. Das deckt sich nicht ganz mit dem, was auf dem Schild der Schulleitung der Zacherschule festgehalten wurde. Dort heißt es nämlich: „Das Betreten des Schulgeländes ist außerhalb der Unterrichtszeit für Schulfremde untersagt“. Das liest sich aus Sicht des Vaters so, dass es nur Schulfremden untersagt ist, den Schulhof außerhalb der Schulzeiten zu nutzen. „Das würde ja bedeuten, dass Schüler der Zacherschule sehr wohl das Gelände nutzen dürfen“, meint Eberhard Knies.

Carolin Buchen, der Leiterin der Abteilung Schulen bei der Stadt Waiblingen, teilte auf Nachfrage mit, dass die Erfahrung an anderen Schulen zeige, dass sich Änderungen im Nutzungsverhalten oftmals nicht kurzfristig einstellen würden. Die Beschilderung an der Wolfgang-Zacher-Schule sei indes außer Kraft gesetzt worden. „Die Schilder wurden abgehängt oder abgedeckt, bis eine neue Beschilderung vorhanden ist.“ Damit sei die Nutzung des Schulhofes wie gehabt möglich.

Carolin Buchen von der Stadt: Neue Schilder werden vorbereitet

Die geänderte Beschilderung wird laut Carolin Buchen von regelmäßigen Kontrollen flankiert, die vom städtischen Vollzugsdienst auf sämtlichen Schulgeländen stattfinden. Das weitere Vorgehen werde intern geklärt – und zwar flächendeckend für die Schulen. Derzeit würden auch neue Schilder vorbereitet. „Ziel ist es, mit klaren Regelungen die Nutzung von Schulhöfen für Kinder weitestgehend zu ermöglichen.“