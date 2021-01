Seit Ende Dezember 2020 impfen mobile Teams in Pflegeheimen gegen Corona. Sind diese auch schon in den Waiblinger Heimen gewesen? Wir haben im Haus Miriam in Waiblingen-Süd, im Haus Elim in Bittenfeld, im Pflegestift Waiblingen am Kätzenbach und im Seniorenzentrum Hohenacker sowie im Seniorenzentrum Hegnach des Alexander-Stifts nachgefragt, ob schon ein Impfteam vor Ort war.

Falls bereits geimpft wurde, wollten wir wissen, wie viele Mitarbeiter und wie viele Bewohner den