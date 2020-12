Generationen von Waiblingern lagen in der Zahnarztpraxis Szkudlarek auf dem Behandlungsstuhl, ließen sich Weisheitszähne ziehen, Kronen setzen – oder entfernen. Noch verabschiedet sich Dr. Friedrich Szkudlarek nicht ganz in den Ruhestand, tritt aber kürzer. Aus Anlass der nahenden Praxisübergabe ließ er alles von Patienten gespendete Zahngold einschmelzen. Als er am Telefon vom hohen Wert des reinen Goldes erfuhr, konnte er es nicht glauben: „Können Sie das bitte wiederholen?“, lautete seine