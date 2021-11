Wie die Polizei am Montagmorgen (8.11.) mitteilt, hat sich zwischen Samstagnachmittag (6.11.) und Sonntagmorgen (7.11.) eine Sachbeschädigung in der Waiblinger Innenstadt ereignet. Unbekannte Personen schlugen die Scheiben der Eingangstür der Buchhandlung Taube am Marktplatz ein.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der 07151/950422 entgegen.