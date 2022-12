Zimmermann im Rollstuhl: Freispruch für Chef, geht der Staatsanwalt in Berufung?

Das Urteil des Amtsgerichts Waiblingen im Fall des Arbeitsunfalls, bei dem ein Mann vom Baugerüst gestürzt ist, ist gefallen: Der Inhaber der Gerüstbaufirma wurde freigesprochen und nicht als verantwortlich dafür erachtet, dass ein Zimmermann heute im Rollstuhl sitzt.

Richter Fabian Lindner: „Dass es Mängel an dem Baugerüst gab, steht fest“

„Dass es Mängel an dem Baugerüst gab, steht fest“, begründete Richter Fabian Lindner das Urteil. Im Nachgang des Fellbacher Arbeitsunfalls habe der Beschuldigte aus Bietigheim allerdings lediglich für seine Ehefrau gesprochen, die am letzten Verhandlungstag noch in den Zeugenstand trat und angab, nicht die Firma ihres Mannes, sondern ihre eigene Firma hätte den Gerüstbauauftrag gehabt.

Anderer Ansicht in diesem Fall war Staatsanwalt Alexander Bihr, der in seinem Plädoyer einen Schuldspruch mit 18.000 Euro Geldstrafe forderte. Für ihn war der Angeklagte durchaus verantwortlich für den Aufbau des Gerüstes im Dezember 2021 auf der Fellbacher Baustelle, durch welches ein 52-jähriger Zimmermann aus Waiblingen in die Tiefe stürzte und schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Ein Polizeibeamter, so der Staatsanwalt zur Begründung der von ihm geforderten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu jeweils 120 Euro, habe klar berichtet, der Angeklagte sei vor ihn hingetreten und habe gemeint, er sei hier der Chef. Die Ehefrau habe das als Zeugin vor Gericht zwar anders dargestellt, aber für besonders glaubhaft halte er die 48-Jährige nicht.

Staatsanwalt Alexander Bihr: „Wesentliche Sorgfaltspflichtverletzung" beim Aufbau des Gerüsts liegt beim Firmenchef

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen das Urteil des Amtsgerichts Waiblingen mittlerweile Berufung eingelegt. Der gestürzte Zimmermann hofft nach wie vor, dass sich jemand findet, der für seinen Arbeitsunfall und seine damit verbundene Erwerbsunfähigkeit zur Verantwortung gezogen werden kann. Nach dem Dafürhalten des Anklägers ist die „wesentliche Sorgfaltspflichtverletzung" beim Aufbau des Gerüstes dem Angeklagten anzurechnen. Dessen Ehefrau nahm das Ganze zwar auf die Kappe ihrer Firma, betonte jedoch auch, sie sei – weil für Bürotätigkeiten zuständig – gar nicht auf der Baustelle gewesen, sondern nur ihr „Meister“ mit zwei weiteren Mitarbeitern. Diese hätten das Gerüst freigeben müssen, bevor der Zimmermann mit jenen Dacharbeiten beginnt, bei denen er im Anschluss wegen einer ungesicherten Bodenplatte sieben bis acht Meter in die Tiefe gestürzt ist.

Von dem Anruf, es sei etwas Schlimmes passiert, so die Ehefrau weiter, sei sie so „geschockt“ gewesen, dass sie ihren Mann auf die Fellbacher Baustelle geschickt habe, damit er das für sie „erledigt“. Geschäftliche Verbindungen mit ihrem Mann, der mit ihr zusammenwohnt, habe sie schon seit mehr als zehn Jahren keine mehr. Auf die richterliche Frage, warum sie nicht selbst auf die Baustelle gegangen ist, meinte die Frau, sie habe sich nicht in der Lage dazu gefühlt und es für besser gehalten, wenn das ein Mann macht.

„Ich weiß, dass es ihm schlechtgeht“

Die Frage von Richter Lindner, ob gegen ihre Firma zivilrechtliche Ansprüche gestellt wurden, verneinte sie. Der Sturz des Zimmermanns habe sie persönlich so mitgenommen, dass sie mittlerweile eine Therapie machen müsse, erzählte die Ehefrau. „Ich weiß, dass es ihm schlechtgeht, aber ich kann es nicht sehen“, sagte diese über den Zimmermann im Rollstuhl, der hinter ihr im Gerichtssaal saß. „Haben Sie denn einmal Kontakt zu dem Mann aufgenommen?“, fragte Richter Lindner. „Nein“, antwortete die Firmeninhaberin, ihr gehe es selbst sehr schlecht, denn in ihrer Firma sei noch nie so etwas passiert. Sie könne nichts dafür, dass das Gerüst noch nicht für Arbeiten freigegeben gewesen sei, wie ihr der „Meister“ versichert habe.

„Dieser Fall hat mich kaputtgemacht“, schloss die Ehefrau ihre Zeugenaussage, während ihr Mann bis zum letzten Wort vor der Urteilsverkündung wiederholte, er habe mit der Sache nichts zu tun.