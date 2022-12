Zukunft im Remspark? Ex-Mieter Schöllkopf und Spielflächen-Betreiber äußern sich

Vor wenigen Tagen ist bekanntgeworden, dass Kaufland im Remspark nicht nur an der Stelle des früheren Real-Markts öffnen wird, sondern vielmehr das gesamte Waiblinger Einkaufszentrum als neuer Eigentümer übernimmt. Was bedeutet das für Remspark-Mieter und Ex-Mieter?

Im Zuge der Sanierungsarbeiten im Center sind in diesem Jahr einige Geschäfte, die teils seit vielen Jahren im Remspark tätig waren, ausgezogen. So wurden die Mietverträge des Friseursalons Scholz und der Remspark-Apotheke nicht verlängert. Auch die Filiale der Bäckerei Schöllkopf ist komplett leergeräumt und zurückgegeben, sagt Bäckermeister Hermann Schöllkopf. Von der Übernahme des Einkaufszentrums durch Kaufland habe auch er erst vor wenigen Tagen erfahren.

Nun müsse er erst mal einen neuen Ansprechpartner ausfindig machen - in den vergangenen Monaten war für viele Mieter unklar, von wem sie auf Eigentümerseite verbindliche Aussagen erhalten können. Schöllkopf sagt aber: „Selbstverständlich können wir uns eine Rückkehr in den Remspark vorstellen.“ Sein Waiblinger Bäckerei-Unternehmen sei daran interessiert, mit dem neuen Eigentümer zu einem Mietvertrag zu kommen. Da die frühere Filiale aber schon zurückgegeben sei, fange man ganz von vorne an - falls es zu einer Einigung kommt. „Da muss man sehen, welche Fläche uns zugeteilt wird und zu welchen Konditionen“, so der Bäcker. Wichtig sei auch, welche Läden sich in der Nähe der etwaigen Schöllkopf-Filiale befinden.

Es wäre ein Neuanfang, „aber wir sind interessiert“. „Wir waren ja über 25 Jahre im Remspark und haben alle Hochs und Tiefs miterlebt.“ Deshalb hänge Schöllkopf auch mit „Herzblut an der ganzen Geschichte“. Aber natürlich spielten dabei „kaufmännische Erwägungen“ ebenfalls eine Rolle, angesichts gestiegener Energie-, Personal- und Rohstoffkosten.

Nach der Real-Schließung fiel auch der Umsatz der Schöllkopf-Filiale im Remspark deutlich niedriger aus, im Frühjahr nannte Hermann Schöllkopf gegenüber unserer Redaktion ein geschätztes Minus von 75 Prozent. Die Filiale im Einkaufszentrum sei zuletzt eine wichtige, aber nicht mehr die wichtigste der Bäckerei gewesen – anders als vor 25 Jahren, als sie laut dem Chef die mit Abstand größte war.

„Im Lauf der Zeit ist der Remspark nicht mehr ganz so gut gelaufen wie in den 90er-Jahren“, so Hermann Schöllkopf. Er verweist auch auf Konzeptwechsel bei Lebensmitteleinzelhändlern, „die selbst Billigbrötchen gebacken haben, das hat uns Kunden gekostet.“

"KidsZone"-Anbieter Bastiansen ist optimistisch

Das Interesse des Langzeit-Mieters Hermann Schöllkopf ist jedenfalls da – ob es in Zukunft, nach der von Kaufland angekündigten „Revitalisierung“ des Remsparks, wieder eine Filiale geben wird, bleibt abzuwarten. Bleiben möchte indes Andreas Bastiansen. Der Geschäftsführer der Bastiansen GmbH aus Murrhardt betreibt im Remspark eine „KidsZone“ mit Spielgeräten, an denen Kinder sich nach oder während des Einkaufs vergnügen können. Sein Mietvertrag läuft noch über das Jahr 2022 hinaus, der bisherige Eigentümer hatte ihm nicht gekündigt. Es gebe aber viel Unklarheit, so Bastiansen. Wechselnde Ansprechpartner hätten ihm „alles Mögliche versprochen“.

Von der Kaufland-Übernahme habe er durch Zufall bei einem Besuch im Center erfahren. „Wir wollen drinbleiben“, sagt Andreas Bastiansen. Am liebsten am bisherigen zentralen Standort. Auch eine Neugestaltung der Spielfläche, vielleicht eine Erweiterung, könne er sich vorstellen. „Das gehört zu einem Einkaufszentrum dazu. Die Leute wollen Spaß haben.“ In den letzten Monaten sei auch bei ihm „viel weniger Kundschaft“ da gewesen. Wegen der Umbauarbeiten „ist ja fast nix mehr drin“ im Remspark, so Bastiansen. Die Zukunft mit Kaufland als Eigentümer sieht er „absolut optimistisch“. Die dahinterstehende Schwarz-Gruppe, der auch Lidl gehört, habe das Kapital und werde „nicht lange fackeln“, gibt Bastiansen sich zuversichtlich. „Da wird was vorangehen.“