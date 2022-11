Zur Grippe-Impfung in die Apotheke? Was in Waiblingen möglich ist

„Aktuell bieten wir keine Grippeschutzimpfung an, falls aber Bedarf besteht, wären wir bereit“, sagt Patrick Pfeifer, Inhaber der Central- und Staufer-Apotheke in Waiblingen. Seit diesem Jahr ist es in Baden-Württemberg möglich, dass sich Kunden in Apotheken gegen Grippe impfen lassen können. Noch sieht Apotheker Patrick Pfeifer keinen Handlungsbedarf, weil die Nachfrage nach der Grippeschutzimpfung bislang von den Hausärzten in Waiblingen gedeckt werden kann. „Das Ärzte-Netzwerk funktioniert“, sagt Patrick Pfeifer.

Grippeschutzimpfungen im Winter: „Bislang ist die Nachfrage mäßig“

Ähnlich sieht es auch Dominik Öhlschläger, Inhaber der Apotheken Korber Höhe und Beinstein. „Über uns auf der Korber Höhe liegt direkt eine Hausarztpraxis“, sagt der Apotheker. Besteht bei den Kundinnen oder Kunden der Wunsch, eine Grippeimpfung zu erhalten, werden sie von den Apotheken-Mitarbeitern an die Hausarzt-Praxis vermittelt. „Es sind auch kurzfristige Termine möglich“, sagt Dominik Öhlschläger.

Sollte die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen von den ansässigen Hausärzten nicht mehr gedeckt werden können, würde die Apotheke Korber Höhe einspringen und die Impfung anbieten. Momentan sei dies aber personell und räumlich nicht zu leisten. „Bislang ist die Nachfrage mäßig“, sagt er. Ein paar Mal in der Woche würden sich Kunden nach einem Impfangebot erkundigen.

Geschultes Personal und Infrastruktur für Impfungen ist in Apotheken vorhanden

Dass nun auch Apotheken gegen Grippe impfen können, stoße besonders in ländlichen Gebieten auf hohe Nachfrage, so Patrick Pfeifer. Von Studienkollegen erfährt der Apotheker: Gerade auf dem Land, außerhalb von städtischen Ballungsgebieten, werde das Angebot in Apotheken stärker wahrgenommen.

Durch die Corona-Pandemie ist das Thema Impfen deutlich präsenter bei den Apothekern in Waiblingen. „Wir haben ein ärztlich geschultes Team sowie die Infrastruktur, um jederzeit mit dem Impfen anfangen zu können“, sagt Patrick Pfeifer. Immerhin hat die Central-Apotheke in Kooperation mit der Stadt Waiblingen und Ärzten während der Corona-Pandemie das ehemalige städtische Impfzentrum im Remspark betrieben.

Im Bürgerzentrum bietet die Apotheke außerdem zurzeit zu Randzeiten Corona-Impfungen an. Immer freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 11 Uhr und montags von 9 bis 11 Uhr. Dieses Angebot solle vor allem berufstätige Menschen ansprechen, die keine Zeit haben, unter der Woche zum Hausarzt zu gehen, so Patrick Pfeifer. Sollte das Interesse an der Grippeschutzimpfung steigen, sieht der Apotheker die Möglichkeit, diese ebenfalls im Bürgerzentrum anzubieten.

In Baden-Württemberg haben 1000 Apotheken Schulungen absolviert

Nach Angaben des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg (LAV) haben über 1000 Apothekerinnen und Apotheker in Baden-Württemberg entsprechende Schulungen absolviert, um Grippeimpfungen durchzuführen. Das teilte eine Verbandssprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Wie viele davon schon praktisch ins Impfen eingestiegen sind, können wir nicht sehen“, sagt sie. Wer sich über ein Impfangebot in Apotheken erkundigen möchte, könne dies auf der Website www.mein-apothekenmanager.de machen. Dort sind unter anderem Apotheken gelistet, die eine Grippeimpfung anbieten. „Diese Zahl der gefundenen Apotheken ist aber wahrscheinlich noch nicht abschließend. Wir erwarten, dass weitere Apotheken nach und nach hier erscheinen werden“, so die Sprecherin des LAV.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind die Impfquoten gegen Influenza in Deutschland bei den empfohlenen Zielgruppen zu niedrig. Dazu zählen ältere Menschen, Schwangere und Erwachsene mit impfrelevanten Grunderkrankungen sowie medizinisches Personal. Die Zielvorgaben der Europäischen Union, eine Impfquote von 75 Prozent bei älteren Menschen zu erreichen, ist „in Deutschland nicht annähernd erreicht“, so das RKI.