In Waiblingen werden kommende Woche insgesamt zwölf Bäume gefällt. Elf Robinien in der Blumen-, Fronacker-, Albert-Roller- und Bahnhofstraße sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung an den Wurzeln von einem Schadpilz befallen und müssen deshalb gefällt werden.

Die Bäume werden von der städtischen Baumpflegegruppe gefällt. Danach entfernt die Firma Wurotec die Wurzelstubben und tauscht die Erde aus. Von Montag, 15. Februar, bis Freitag, 19. Februar, jeweils zwischen 7 Uhr und 16