Sofortmaßnahmen für die Fronackerstraße hat der Gemeinderat Waiblingen unlängst beschlossen. Das Ziel ähnelt der Quadratur des Kreises: Mit einigen Umbauten will die Stadt die Verkehrsprobleme in den Griff bekommen, den Lärm reduzieren – und den Einzelhändlern dabei möglichst wenig schaden. So vielfältig die Interessen, so vertrackt die Planung: Keiner der vom Rathaus als Verbesserung vorgeschlagenen Varianten schaffte es ungestreift durchs Gremium.

Ein aktualisierter, exakter Plan