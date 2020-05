Was ist auf dem Bahnhofsvorplatz in Waiblingen am 29. Juni vergangenen Jahres um 1.50 Uhr passiert? Gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung lautet der Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft. Zwei Angeklagte, 26 und 25 Jahre alt, müssen sich vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten. Doch ob der Angriff wirklich so einseitig war oder es sich vielmehr um eine Rangelei zwischen zwei Personen gehandelt hat, konnte in der Hauptverhandlung nicht geklärt werden.

Staatsanwaltschaft lehnt