Ohne Anmeldung kann sich jede und jeder von zwölf Jahren an am Dienstag, 25. Januar, zwischen 9 und 15.30 Uhr in den Räumen der Bürgeraktion Korber Höhe, Salierstraße 7/3, gegen Corona impfen lassen. Laut Pressemitteilung der Stadt Waiblingen sind dort Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich.

Was mitgebracht werden muss

Möglich machen dies zwei Impfteams des Rems-Murr-Kreises. Mitzubringen sind Impf- und Personalausweis sowie die Krankenversicherungskarte. Kinder und