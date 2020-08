Wer kontrolliert regelmäßig die Straßen in der Stadt und repariert die Schlaglöcher? Klar, die Leute vom Bauhof. Wer sichert den Verkehr und schildert die Umleitung aus, wenn im Sommer die Straßen zur Sanierung aufgerissen werden? Wer streut im Winter in aller Herrgottsfrühe, bevor die Pendler zur Arbeit fahren? Und wieder lautet die Antwort: der Bauhof. Wie schaffen die 90 Mitarbeiter das alles und warum heißt der landläufig so genannte „Bauhof“ genau genommen „Betriebshof“?

Die