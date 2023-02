Zwischen Waiblingen und Fellbach: Radwege bei der Westumfahrung fast fertig

Seit November ist der Radweg gesperrt, der in Waiblingen entlang der Westumfahrung von Norden nach Süden verläuft. Die Stadtwerke haben hier Schutzrohre für Stromleitungen für eine geplante Wasserstoff-Tankstelle verlegt und sind damit auch fertig. Die Stadt Waiblingen führt an diesem und anderen Feldwegen östlich der Westumfahrung aber noch Erdarbeiten durch.

Die Stadtwerke, die den Weg zunächst aufgegraben und Schutzrohre verlegt haben, haben sich inzwischen bis zum Wendehammer beim Waiblinger Tor, hinter dem Gartencenter Dehner, vorgearbeitet, so Sprecher Michael Siegel.

Beim Einkaufszentrum könnte - wenn mit der noch nicht beantragten Baugenehmigung alles klappt - ab 2024 Wasserstoff getankt werden. Die Stadtwerke Waiblingen als Bauherrin schließen das vorgesehene Grundstück an das Stromnetz an. Die Wasserstoff-Tankstelle selbst soll von der Projektgesellschaft „Hy.waiblingen“ gebaut werden, in der die hiesigen Stadtwerke und die Firma GP Joule aus Norddeutschland kooperieren.

Stadt Waiblingen: "Feldwege noch nicht offiziell freigegeben"

Nach den Stadtwerken hat die Stadt selbst an den von Radfahrern und Spaziergängern genutzten Wegen östlich der Westumfahrung die Arbeit aufgenommen. Wie der Fachbereich Städtische Infrastruktur auf Anfrage mitteilt, sind die Asphaltarbeiten an den Feld- und Radwegen beendet. „Es müssen lediglich noch die Wegseitenränder mit entsprechendem Erdmaterial angedeckt werden; die Feldwege sind deshalb noch nicht offiziell freigegeben“, so die Stadt. „Das Andecken dauert, laut beauftragtem Unternehmen, voraussichtlich bis Ende Februar.“

Der Feldweg parallel zur Westumfahrung sei bereits „bis zur Baustelle ‘frei’. Es ist vorgesehen, im Herbst den Schotterweg von Waiblingen Richtung Fellbach mit Asphaltbelag zu versehen.“

Zwischen Blumen Winkler und Kindergarten: Weg verbreitert

Ein weiterer Feldweg, der vom Ende der Max-Eyth-Straße Richtung Norden, vorbei an den Gewächshäusern der Gärtnerei Blumen Winkler und dem Montessori-Kindergarten zum Schmalen Pfad und weiter zur Schmidener Straße beziehungsweise nach Westen Richtung Fellbach-Schmiden, wurde von der Firma „nach Absprache auf 3,50 Meter verbreitert und mit neuem Belag versehen“, so die Verwaltung weiter. „Auch hier müssen noch die Wegseitenränder angedeckt werden.“