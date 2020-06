Schluss ist es mit dem gewohnt-gemütlichen Morgenschlummer in der S-Bahn. Wer aus Richtung Backnang nach Stuttgart will, muss derzeit in Winnenden raus und umsteigen in den Schienenersatzverkehr-Bus. In umgekehrter Richtung ist für die S-Bahn in Waiblingen Endstation. Fahrgäste müssen auch hier den Bus nehmen. Seit gestern und noch bis zum kommenden Sonntag gilt ein geänderter Fahrplan für die S 3.

Auf der Strecke zwischen Winnenden und Waiblingen fahren Ersatzbusse, die Fahrtzeit