In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte bei Beutelsbach eine circa zwei Meter hohe Jesus-Skulptur beschädigt. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Wegkreuz, ein Kunstwerk aus Holz und Bronze des Weinstädter Bildhauers Karl Ulrich Nuss. Mitarbeiter des Bauhofs haben es am Montag in Sicherheit gebracht. Sowohl Katholiken als auch Protestanten ärgern sich. Der Ort hat für sie eine besondere Bedeutung.

Schließlich feiern die Beutelsbacher Christen am „Wegkreuz im Töbele“