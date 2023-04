1. April: Winzer krönen sechs „Weinkönige“ für Weinstadt und spenden der DKMS

Eine Gruppe von Weinstädter Winzern hat am Samstag im Rahmen einer scherzhaften Aktion mit Ausschank einen „Weinkönig“ gewählt. „Die am Samstag stattgefundene Wahl des Weinkönigs in Weinstadt fand trotz des typischen, aber wenig royalen Aprilwetters guten Zuspruch der monarchisch interessierten Bevölkerung“, schreibt Rudolf Palmer, der am Samstagnachmittag zum Ausschank auf die Luitenbächer Höhe gekommen war.

Einnahmen gehen an die DKMS, alle sechs Kandidaten "gewannen"

Wie bereits berichtet, war das Ansinnen der Organisatoren Bernhard Ellwanger und Ernst Häcker, vor allem auch einen Beitrag zur Unterstützung der DKMS zu leisten. Auf freiwilliger Basis konnte dafür auch für die Gaben der Weinstädter Weingüter, der Bäckerei Weller und der Metzgerei Klass gespendet werden. Als prominente Gäste konnten sowohl die Weinstadt-Weinkönigin Kim Würthele als auch die Weinstädter Weinprinzessin Carolin Mayer sowie Karl Rüdiger Marion, einer der drei Weinkönige aus Stetten, willkommen geheißen werden. Moderiert wurde die Veranstaltung von Marco Bartsch.

Zur Wahl standen Konrad Jelden (Polizeipräsident a. D.), Oberbürgermeister Michael Scharmann, Thomas Wahler (Rebenveredlung Wahler), Andreas Dobler (Weingut Dobler) Laurenz Sigle (Schlossbesen) und Ulrich Leicht (Vorstand Großheppacher Weinfreunde). Der Abschluss der Wahl sollte per Akklamation erfolgen. Oberbürgermeister Michael Scharmann merkte an, dass Kernen schon drei Weinkönige habe - und Weinstadt damit locker auch sechs zustünden. Damit fand er spontane und einhellige Zustimmung.