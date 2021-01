Der Musikverein Endersbach wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zur Corona-Risikogruppe zählt er aber offenbar nicht. Das liegt zu einem guten Teil an jungen, engagierten Ehrenamtlichen, die sich von der Pandemie nicht unterkriegen lassen. Wie gehen sie mit der Krise um? Was planen die Musiker für 2021? Und wann fällt die Entscheidung, ob überhaupt gefeiert wird?

Die schwierigste Aufgabe, sagt Thomas Wilhelm, sei momentan, die Mitglieder, vor allem die ganz jungen, bei der Stange zu