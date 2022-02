24 Jahre, 24 Stunden am Tag - und das sieben Tage die Woche: Michael Langhammer hat fast ein Vierteljahrhundert für die Stadt Weinstadt einen wichtigen und unverzichtbaren Dienst geleistet. Als sogenannter Bestattungsordner hat er die übergeordnete Organisation aller Bestattungen übernommen, sich um die Koordination aller Termine gekümmert, Gräber ausgehoben und dafür gesorgt, dass in den Aussegnungshallen zur richtigen Zeit die Türen offen waren, die Heizung an und das Licht