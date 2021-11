An diesem Montag (29.11.) treten im Rems-Murr-Kreis verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Juweliere, Schuh- und Modehändler in der Endersbacher Einkaufstraße müssen ihre kürzlich aufgehängten 3G-Plakate am Eingang durch 2G-Hinweise ersetzen: Ungeimpfte dürfen hier vorerst nicht mehr einkaufen. Einzelhändler-Sprecher Christian Hartmann prophezeit den nächsten Lockdwon: „Die werden uns wieder dichtmachen, da bin ich ganz sicher. Das dauert keine zehn Tage mehr.“

Seit Mitte November gilt: